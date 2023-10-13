ООН: Израиль призвал палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа за сутки

Министерство обороны Израиля уведомило Организацию Объединенных Наций о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из города Газа на юг одноименного сектора в течении 24 часов. Об этом рассказал представитель ООН Стефан Дюжаррик, сообщает агентство Reuters.

ООН «считает невозможным проведение такого переселения без разрушительных гуманитарных последствий», заметил в связи с этим Дюжаррик.

По словам международного чиновника, требование распространяется в том числе на всех сотрудников ООН и на тех, кто укрывается на ее объектах. Он призвал власти Израиля отменить соответствующий приказ.

В заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сказано, что просьба об эвакуации адресована жителям Газы для их собственной безопасности, поскольку боевики радикального движения ХАМАС прячутся «в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями».

Израиль продолжает бомбардировки сектора Газа с 7 октября, когда боевики ХАМАСа напали на южные регионы Израиля. Израильский Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что каждый участник радикального движения будет уничтожен.

По последним данным, в результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли более 1,2 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс., около 130 были взяты в заложники. В секторе Газа от ударов Израиля погибли более 1,4 тыс. человек, свыше 6,2 тыс. получили ранения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что руководство Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» придерживается позиции Президента РФ Владимира Путина в отношении палестино-израильского конфликта,