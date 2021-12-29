В частном секторе Челнов появится государственный детский сад

В 67-м микрорайоне Набережных Челнов появится новый детский сад. Проект строительства здания на заседании инвестиционного совета Татарстана поддержал Президент республики Рустам Минниханов. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Директор детского сада Алиса Харисова уточнила, что для возведения этого детского сада необходим земельный участок на 8,2 тыс. квадратных метров. Планируется, что в ДОУ будет создано 44 рабочих места.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что город готов к реализации важных социальных проектов: «Город от этого только приобретет — рисков быть не может, проект мы поддержим! Тем более детский сад будет в частном секторе, там он нужен».

Кроме того, инвестсовет рассмотрел проект канатной дороги, которая свяжет центральный парк им. Горького и стадион «Ак Барс Арена» , а также проект строительства смотровой башни Тюбетей Tower на территории Верхнеуслонского района Республики Татарстан.