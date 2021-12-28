Тюбетей Tower высотой 30 метров построят в Верхнеуслонском районе Татарстана

Проект строительства смотровой башни на территории Верхнеуслонского района Республики Татарстан рассмотрел Инвестиционный совет под руководством Президента республики Рустама Минниханова, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Объект представлен архитектором компании «Фалкон Девелопмент». Построить его планируется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фото: © Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан

«Смотровая башня с благоустройством территории вокруг объекта будет реализована на горе Соколка в Верхнеуслонском районе. Необходимая площадь застройки башни составит 6 тыс. кв. м, с дальнейшим благоустройством в 50 га вокруг объекта», — рассказал представитель компании застройщика.

Объем инвестиций в строительство смотровой башни составит 50 млн рублей. Сама же башня будет достигать 30 м в высоту.

Из материалов Агентства инвестиционного развития РТ следует, что проект был презентован под названием Тюбетей тауэр.

«Рустам Минниханов добавил, что вместе с реализацией проекта необходимо подготовить площадку для дальнейшего развития, также необходимо дать публичную огласку, о том что ведется такая работа с дальнейшим благоустройством для привлечения инвесторов на территорию», — говорится в материалах АИР.

Предыдущим местом для строительства башни «Тюбетей Tower» руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в интервью ИА «Татар-информ» называла площадку рядом с казанским зоопарком.

«Вопрос не закрыт. Вы не поверите. Мы провели недавно городской совет Казани, и там были предложены новые участки. Опять наш многострадальный потенциальный инвестор приехал, посмотрел. И сейчас он выбрал участок, который ему предложили, около нового зоопарка. Вроде бы он уже его, я уже боюсь сглазить, даже одобрил. Если мы добьем этот проект, это будет, конечно, здорово. Если у нас все-таки появится такая башня», — сказала Минуллина.