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Общество 22 июля 2025 14:40

В части Московского района Казани отключат воду

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В части Московского района Казани отключат воду
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ряд зданий в Московском районе столицы Татарстана на время останется без холодной воды. Об этом предупреждает пресс-служба казанского МУП «Водоканал».

Воду отключат в 9 часов утра 24 июля, а возобновят ее подачу в 9 часов утра 25 июля. Причиной временных неудобств станут работы по подключению водопровода Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию.

Всего без воды окажутся 13 зданий, в том числе шесть многоквартирных домов. Речь идет о следующих адресах:

– улица Короленко, дома №15, 17, 19, 21, 23, 25, 15а, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 26 и 26А;
– проспект Ямашева, дома №19б.

Автоцистерны с водой разместят в соответствии с заявками, которые принимают по телефону: 8 (843) 231-62-60.

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#отключение воды
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