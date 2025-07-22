В Казани ко Дню республики откроют школу олимпийского резерва по фехтованию

Строительство республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию в Казани планируют завершить до конца лета – ко Дню республики. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев на пресс-конференции в «Татар-информе».

Новый спортивный центр расположится на улице Короленко, его готовность на сегодняшний день составляет 79%.

«Это уникальный объект. Мы создадим центр, и на крупные мероприятия уже не нужно будет искать место и переоборудовать его под нужды соревнований. Очень нужный объект, который город давно ждал», – заявил Гимаев.

Он добавил, что также ведется строительство крытого катка с искусственным льдом в селе Карелино Балтасинского района РТ и ледового дворца «Нефтяник» в городе Лениногорске.

В завершение замминистра сообщил, что в Сабинском, Бавлинском, Апастовском, Ютазинском и Агрызском районах Татарстана завершилось строительство центров настольного тенниса.