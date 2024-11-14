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В части домов Приволжского района Казани почти сутки не будет воды
С 9 утра 19 ноября в ряде домов Приволжского района Казани временно отключат водоснабжение. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Воды не будет почти сутки — до 6 утра 20 ноября. Меры примут на время подключения к сетям новой базы механизации и тепличного хозяйства «Горводзеленхоза», расположенной по улице Даурской. Отключение затронет следующие дома:
— улица Даурская, №2, 4, 4а, 8а, 8а строения 1, 2 и 3, 10, 16, 16а, 16б, 12, 12а, 12а корпуса 1 и 2;
— улица Оренбургский тракт, №2, 10, 10а.
Предприятие напомнило, что жители этих домов могут оставить заявку на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны планируют направлять согласно поступающим обращениям.
Напомним, что на строительство тепличной базы «Горводзеленхоза» в Казани было выделено 767 млн рублей. Завершить строительство объекта, согласно документации к закупке, планируется до 30 июня 2025 года.
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