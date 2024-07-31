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Новое тепличное хозяйство «Горводзеленхоза» в Казани обойдется в 767 млн рублей
Строительство базы механизации и тепличного хозяйства на улице Даурской в Казани обойдется в 767 млн рублей. Объект будет принадлежать МУП «Горводзеленхоз», следует из тендера на портале госзакупок.
В корпусе разместят административно-бытовые помещения, демонстрационный зал вместимостью до 48 человек, холодный склад и инженерно-технические помещения с отдельными входами. Здание будет прямоугольным и одноэтажным, будет иметь плоскую кровлю. Завершить строительные работы и сдать объект планируют до 30 июня 2025 года, средства выделят из бюджета Казани.
Напомним, что в апреле проект строительства базы и тепличного хозяйства прошел историко-культурную экспертизу. Площадь озеленения на объекте будет достигать 4 тысяч квадратных метров.
Общая стоимость закупки составляет более 785 млн рублей. Помимо корпуса «Горводзеленхоза», предстоит построить раздевалку для занятий спортом в деревне Кубянь Атнинского района и спортплощадки на территории детского оздоровительного лагеря «Чайка» для создания Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года, их профинансируют из республиканского бюджета.
Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.
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