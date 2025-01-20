В части домов Ново-Савиновского района Татарстана на время отключат воду

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В конце января в некоторых домах Ново-Савиновского района столицы Татарстана отключат водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Причиной отключения станут «работы по улучшению водоснабжения». Подачу воды прекратят в 9 часов утра 29 января, а возобновят — в 5 часов ночи 30 января.

Отключение затронет дома №15, 17, 19, 21, 23, 15/1, 15а, 15а/1, 15а/2, 19/1, 19/4, 19а, 19б, 25 и 25а по улице Адоратского, №8, 8а и 10 по улице академика Лаврентьева, №78, 82, 84, 88, 74а, 78а, 78б, 80а, 82а, 82б и 88а по проспекту Ямашева.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60, уточнили в МУП.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что часть домов Кировского района Казани из-за аварии осталась без воды.