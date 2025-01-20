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Часть домов Кировского района Казани из-за аварии осталась без воды
В части домов Кировского района столицы Татарстана из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» временно отключено водоснабжение. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани в своем Telegram-канале.
Авария произошла по адресу: ул. Залесная, д. 4. Без воды остались здания №33, 27 корпуса 1/2/3, 29, 31, 31а, 41, 39, 37, 47 и 49 по улице Осиновская.
Воды не будет до окончания ремонтных работ. Телефон аварийной службы МУП «Водоканал» — 231-62-60.
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