В части домов Кировского района Казани отключат газоснабжение

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В субботу, 21 октября, с 8.00 до 17.00 некоторые дома Кировского района столицы Татарстана останутся без газа. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной временных неудобств станут работы по переносу сетей газопровода из-за расширения Горьковского шоссе.

Отключение газоснабжения затронет следующие объекты:

многоквартирные дома —

ул. Болотникова, 29а;

ул. Глазовского, 3, 4, 5, 6, 7 и 8;

Горьковское шоссе, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35/1, 39, 41 и 43/1;

ул. Маршрутная, 6/10 и 13;

ул. Можайского, 2/37, 3, 4, 5/16, 10, 12, 16, 16а, 17 и 19;

ул. Ново-Светлая, 11, 16, 16а, 18, 20 и 22;

ул. Окольная, 1, 3, 18 и 20;

ул. Светлая, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28 и 30;

ул. Телецентра, 2/10, 3, 4, 5/9, 6/9, 7, 9, 11/7, 12, 13, 14, 15 и 17;

ул. Фрунзе, 1б;

ул. Юбилейная, 3, 9 и 11;

ул. 40 лет Октября, 5, 7, 10, 12, 13, 14/9, 15, 17, 18, 19, 20 и 22;

частные дома —

ул. Глазовского, 3, 4, 5, 6, 7 и 8;

ул. Лебяжья, 1, 2, 2/2, 2а, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 13, 14, 15, 15/2, 16, 17а, 19, 19а, 51 и 52;

ул. Ново-Светлая, 2, 4, 6, 8, 8а, 9, 10 и 14;

ул. Окольная, 7 и 16;

ул. Самарская, 4, 6, 8 и 15;

ул. Светлая, 4, 4а, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15 кв.1, 15 кв.2, 15а, 15б и 16;

ул. Серпуховская, 1, 1а, 1б, 2, 2/2, 2а, 2а/1, 3, 3а, 4, 5, 5/2, 5а, 6, 6/2, 7, 8, 9, 10, 10/2, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 22;

коммунально-бытовые объекты —

Горьковское шоссе, 6, 7, 17, 17 кв.38, 30, 47, 49, 53г и 55;

ул. Окольная, 25;

ул. Серпуховская, 21;

котельные цеха —

ул. Окольная, 10.

При отключении газа специалисты просят жителей закрыть краны перед газовыми приборами. Если в квартире появится запах газа, следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, открыть окна для проветривания, покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кировском районе Казани из-за реконструкции Горьковского шоссе отключат воду.