В бюджет Нижнекамского района не заложены расходы на проектные работы по дому Стахеевых

В разделе «Культура» бюджета Нижнекамского района Татарстана не предусмотрены средства на проектные работы по реставрации старинной усадьбы Стахеевых в Красном Ключе. Об этом на публичных слушаниях по бюджетам города и района сообщила руководитель муниципального Департамента по бюджету и финансам Светлана Логинова.

«Данные расходы не предусмотрены, так как это расходы капитального характера, — пояснила докладчик. — И мы должны это делать или за счет дополнительных источников, или входить в какие-то программы — республиканские и федеральные».

Расценки на выполнение проектных работ постоянно меняются, уточнила начальник Управления культуры исполкома Нижнекамского района Гузель Мубаракшина.

«В этом году 2 млн рублей направлено на проведение ремонта кровли, на монтаж видеонаблюдения и охранной сигнализации. И когда мы полностью избавимся от гаражей, поставим и ограждение», — рассказала она о текущих работах в усадьбе.

Тем не менее ни в одну программу не получится заявиться до тех пор, пока не будет готов полный пакет документов.

«На сегодняшний день не хватает порядка 7 млн рублей. То есть проектно-изыскательные работы уже проведены, дополнительно — после пожара… Но чтобы выехали реставраторы и оценили ситуацию, нам нужно снова заключить договор с подрядной организацией. На это необходимы средства», — объяснила руководитель управления.

Управление культуры Нижнекамска обращалось за помощью в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. В комитете заявили, что в бюджете республики не заложены средства на проектные работы по ремонту усадьбы Стахеевых. Однако, несмотря на это, возможен индивидуальный подход к проблеме, добавили в ведомстве.