После пожара в усадьбе Стахеевых возбудили уголовное дело по требованию прокуратуры

Нижнекамская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту пожара в заброшенной усадьбе купцов Стахеевых. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее агентство сообщало о пожаре и о том, что его площадь достигла около 300 кв.м. После случившегося появилась версия, что причиной возгорания мог стать поджог.

Огонь сильно повредил кровлю и потолок. Усадьба является объектом культурного наследия и внесена в госреестр памятников градостроительства и архитектуры. В январе 2019 года обязанности по сохранности здания были возложены на исполком Нижнекамского района.

По требованию надзорного ведомство возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Расследование дела и ход восстановительных работ на контроле в прокуратуре.