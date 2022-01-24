В бюджет Челнов за счет продажи земли поступило почти 270 млн рублей

За прошлый год от продажи земельных участков в бюджет Набережных Челнов поступило 269,4 млн рублей, что превышает плановый показатель на 91,4 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления земельных и имущественных отношений исполкома Ленар Гизатуллин.

Площадь муниципального образования составляет более 17 тыс. га и состоит из земель населенных пунктов, объектов промышленности, энергетики, транспорта и включает свыше 30,5 тыс. участков. В государственной и муниципальной собственности находятся 74% территории, 20% — в собственности юридических лиц, 6% — в собственности граждан.

В результате проведенных работ по разграничению госсобственности зарегистрировано право муниципальной собственности на 468 земельных участков.

За отчетный период заключено 164 договора купли-продажи и 102 соглашения о перераспределении земельных участков общей площадью 104,4 га, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в собственности юридических и физических лиц. В том числе под объектами производственного назначения — 77,3 га; под объектами торговли, офисного назначения — 16 га, под жилыми домами — 5,7 га; под объектами обслуживания автотранспорта — 5,4 га.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что муниципальная земля и имущество пополнили доходы бюджета Челнов на 1,1 млрд рублей.