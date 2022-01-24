Муниципальная земля и имущество пополнили доходы бюджета Челнов на 1,1 млрд рублей

Деятельность Управления земельных и имущественных отношений Набережных Челнов в 2021 году позволила повысить доходы городского бюджета на 1 млрд 121 млн рублей. Это на 338 млн рублей больше по сравнению с 2020 годом. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник Управления земельных и имущественных отношений исполкома Ленар Гизатуллин.

«По сравнению с 2020 годом рост составил 43%. Плановые показатели перевыполнены на 16%. Основную долю доходов, а это 74%, составляют возобновляемые доходы: от аренды земельных участков и имущества, плата за право на размещение рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов, перечисления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий», — отметил спикер.

По словам Гизатуллина, эффективное использование ресурсов, находящихся в муниципальной собственности, зависит от полноты и качества их учета. Объем муниципального имущества в Челнах составляет более 31 млрд рублей.

На 1 января 2022 года в муниципальной собственности числятся 278 муниципальных учреждений: 131 дошкольное образовательное, 83 образовательных, 25 культурных, 17 учреждений спорта, восемь учреждений для молодежи, 14 иных учреждений.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за год многодетным семьям Набережных Челнов предоставлено 415 земельных участков.