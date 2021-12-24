В Бурятии тепло начало поступать во все дома, отключенные после аварии на ТЭЦ-1

Все многоквартирные в Улан-Удэ вновь подключены к теплу после восстановительных работ на ТЭЦ-1, где вчера произошла авария. Тем не менее жителям города все еще необходимы обогреватели, отметили в Правительстве Бурятии.

Накануне утром на ТЭЦ-1 случилось задымление из-за возгорания проводки, в результате чего были отключены четыре котла. В республике был введен режим ЧС, сообщало ИА «Татар-информ», рост нагрузки на электросети города увеличился на 30-40%.

«По состоянию на 06.00 на ТЭЦ-1 в работе три котлоагрегата, переключение потребителей тепломагистрали №5 на тепломагистраль №6 произведено в 19 часов. В 23.55 подано напряжение от трансформаторов на электропитание оборудования котлов №8 и №9 <...> К 06.00 все многоквартирные дома подключены к теплу», — отметили в пресс-службе.

Республиканский оперштаб сообщает, что запуск котлов продолжается, работы ведутся круглосуточно. За это время от жителей отключенных домов поступило 418 сообщений об аварии, также они направили 370 обращений для получения и применения отопительных приборов. 260 приборов передано населению, еще 200 заявок находятся в работе.