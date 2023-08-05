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В Буинском районе в двух дворах завершен ремонт, еще семь — почти готовы
В Буинском районе Татарстана активно продолжается реализация республиканской программы «Наш двор». На сегодн в двух дворах ремонт завершен, еще семь территорий — в высокой степени готовности.
«В целом программа по району выполнена на 65%. Обновление территорий должно завершиться не позднее 15 сентября», — сообщил «Татар-информу» замруководителя исполкома района Ильдус Гиззатов.
По словам главы района Раниса Камартдинова, по программе «Наш двор» остаются детали. «Поручил строителям убрать за собой, в том числе, и строительный мусор», — сообщил он.
Всего в этом году необходимо отремонтировать 14 территорий у многоквартирных домов за 70 млн рублей.
Напомним, масштабную программу обновления дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис Татарстана Рустам Минниханов. За все время ее реализации в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Буинский санаторий после реконструкции примет отдыхающих 1 сентября.
Фото: пресс-служба Буинского района РТ
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