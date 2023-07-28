Буинский санаторий после реконструкции примет отдыхающих 1 сентября

Детский санаторий в Черки-Кильдуразах Буинского района Татарстана примет детей после реконструкции 1 сентября, объект к сдаче необходимо подготовить к середине августа. Такое поручение дал глава района Ранис Камартдинов после объезда объектов, где ведется строительство и капитальный ремонт.

Реконструкция объекта, который долгие годы не видел обновления, стартовала в марте этого года. На работы направлено 70 млн рублей. «Сейчас полностью всё обновили — окна, двери, стены, полы, потолки, ванные комнаты, туалеты, облицован фасад», — сообщил «Татар-информу» замруководителя исполкома района Ильдус Гиззатов.

Детский санаторий востребован местными жителями. Здесь реализована уникальная модель: дети круглогодично могут учиться и получать профилактическое лечение. Кроме того, в нем есть библиотека, баня и просторная площадка для игр на свежем воздухе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по программе «Наш двор» в Буинском районе демонтируют старые гаражи.