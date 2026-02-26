В Буинском районе РТ планируют ввести выплату на четвертого ребенка в 200 тыс. рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Буинском районе Татарстана планируют ввести выплату за рождение четвертого и последующих детей в размере 200 тыс. рублей. Проект соответствующего постановления исполкома муниципалитета пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Новация призвана дополнительно усилить меры по повышению рождаемости в муниципальном образовании. Единовременная выплата предназначена для женщин, постоянно проживающих на территории Буинского района РТ на протяжении как минимум одного года на момент подачи обращения и не имеющих судимости.

Акт о рождении ребенка необходимо зарегистрировать в отделе ЗАГС Буинского района. Обращение должно быть подано в течение шести месяцев со дня рождения четвертого и последующих детей.

«Единовременная выплата не назначается гражданам, дети которых (включая новорожденного) находятся на полном государственном обеспечении, гражданам, лишенным родительских прав (ограниченным в правах) хотя бы в отношении одного из детей, а также гражданам, имеющим задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», – уточняется в проекте документа.

Постановление начнет действовать задним числом (с 1 января текущего, 2026 года) и будет оставаться в силе вплоть до 31 декабря.

Ранее аналогичную выплату ввели в Апастовском районе Татарстана.