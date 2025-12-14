В Апастовском районе РТ планируют платить за рождение четвертого и последующих детей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Апастовском районе РТ планируют учредить единовременную выплату за рождение четвертого и последующего детей. Соответствующий законопроект на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Законопроектом предполагается, что выплату размером в 200 000 рублей будут получать женщины, родившие четвертого или последующего ребенка. При этом необходимо проживать на территории Апастовского района республики не менее одного года. Факт регистрации по месту жительства будет подтверждаться паспортом.

В случае, если законопроект будет принят, то он начнет действовать с 1 января 2026 года.