В Буинском районе открыли мемориальные доски в память о погибших земляках на СВО

В Альшеевской средней школе Буинского района РТ состоялось открытие памятных досок землякам, погибшим в ходе специальной военной операции. Это первый подобный мемориал в муниципалитете, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района.

Иван Сидоров окончил школу в 2003 году и вскоре пополнил ряды Вооруженных сил. Он принимал участие в освобождении Крыма в 2014 году и в военной операции в Сирии. Иван героически погиб в феврале 2022 года в Киевской области Украины при выполнении боевой задачи. На церемонию в школе пришли его сестра и супруга. Сын Ивана сейчас учится в Суворовском училище, у него такой же твердый характер, как у папы.

«Мы его очень любим. Он никогда ничего не боялся», — произнесла супруга Ивана.

Михаил Афанасьев тоже выбрал путь служения Родине. С 2014 года он служил в гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Героически погиб в марте прошлого года в Ирпени.

«Спасибо, что помогли сберечь память. Он жив, пока жива о нем память. И это навсегда останется в моем сердце. А память о подвиге наших земляков — в истории страны!» — сказала мама Михаила.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мобилизованному жителю Буинска передали в зону СВО «бирку» новорожденного сына.