В Буинске участник программы «Батырлар» провел для детей занятие по управлению БПЛА

Фото: пресс-служба Буинского района РТ

В Буинске участник программы «Батырлар. Герои Татарстана» Иван Миловацкий провел в спорткомплексе «Импульс» занятие для детей по управлению беспилотниками. Об этом рассказал принявший участие в уроке глава Буинского района РТ Рамис Камартдинов.

«Разработку презентовал лично финалист программы «Батырлар. Герои Татарстана». Участник пообщался с ребятами и показал, как управлять устройствами», – подчеркнул руководитель муниципалитета в своем Telegram-канале.

Камартдинов отметил интерес, с каким дети погружаются в мир высоких технологий, и выразил уверенность, что именно таким образом растет «новое поколение инженеров и изобретателей».

Ветеран спецоперации из Буинска Иван Миловацкий служил командиром снайперского отряда. В одном из боев он спас товарища и получил серьезное ранение. За проявленное мужество награжден медалью «За Отвагу».

«Батырлар. Герои Татарстана» – татарстанский аналог российской программы «Время героев». Инициатива призвана раскрыть потенциал и лидерские качества участников специальной военной операции и сформировать из них новую управленческую команду.