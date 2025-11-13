«Целей и планов очень много»: ветеран СВО из Буинска об участии в программе «Батырлар»

Ветеран спецоперации из Буинска Иван Миловацкий служил командиром снайперского отряда. Во время выполнения боевой задачи он спас товарища и получил серьезное ранение. За проявленное мужество Иван был награжден медалью «За Отвагу».

После запуска республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» Миловацкий одним из первых решил принять в ней участие.

«Я решил участвовать в программе, чтобы дальше служить народу – уже не в армии, а в государственных структурах, органах власти. Это меня вдохновило. На следующей неделе у меня будет стажировка, сейчас нахожусь в ожидании», – рассказал он.

Сегодня Иван активно развивается в сфере обучения управлению беспилотными летательными аппаратами. Он проводит занятия для школьников и воспитанников местного Центра внешкольной работы, обучая их навыкам управления дронов. В дальнейшем планирует открыть курсы для студентов и взрослых, где будут преподаваться основы робототехники, разработки и управления БПЛА.

«К программе „Батырлар. Герои Татарстана“ отношусь очень положительно. Она важная и нужная. Рад, что ее приняли – это стало приятным и неожиданным событием. Все нравится. Целей у меня много: дальнейшее развитие и служение на благо Родины и народа», – поделился с «Татар-информом» Иван Миловацкий.

«Батырлар. Герои Татарстана» – аналог российской программы «Время героев» призван раскрыть потенциал и лидерские качества участников СВО и сформировать из них новую управленческую команду.