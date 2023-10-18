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В Буинске прошла первая отправка призывников в осеннюю кампанию
Девять человек из Буинского района пополнили ряды военнослужащих Российской Федерации. На отправке ребятам пожелали удачной службы.
Их родителям и близким напомнили, что новобранцы не будут участвовать в выполнении задач спецоперации. Об этом еще раз заявил комиссар Буинского и Дрожжановского районов Радик Тухфатуллин: «Призывников не будут направлять ни в какие горячие точки», — отметил он.
Всего из Буинского района в осеннюю призывную кампанию в армию отправится 47 человек. А из республики в период с октября по декабрь этого года служить Родине отправятся более 3 тыс. призывников.
Напомним, что осенний призыв 2023 года начался 1 октября и закончится 31 декабря. При этом срочников отправлять в зону спецоперации не будут. В свою очередь Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявлял, что совершенствование ВС РФ будет идти спокойно и без суеты.
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Фото: телеграм-канал Раниса Камартдинова.
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