В Буинске прошла первая отправка призывников в осеннюю кампанию

Девять человек из Буинского района пополнили ряды военнослужащих Российской Федерации. На отправке ребятам пожелали удачной службы.

Их родителям и близким напомнили, что новобранцы не будут участвовать в выполнении задач спецоперации. Об этом еще раз заявил комиссар Буинского и Дрожжановского районов Радик Тухфатуллин: «Призывников не будут направлять ни в какие горячие точки», — отметил он.

Всего из Буинского района в осеннюю призывную кампанию в армию отправится 47 человек. А из республики в период с октября по декабрь этого года служить Родине отправятся более 3 тыс. призывников.

Напомним, что осенний призыв 2023 года начался 1 октября и закончится 31 декабря. При этом срочников отправлять в зону спецоперации не будут. В свою очередь Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявлял, что совершенствование ВС РФ будет идти спокойно и без суеты.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.