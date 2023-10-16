Первая партия срочников осеннего призыва из РТ отправилась служить в сухопутные войска

На сборном пункте Военного комиссариата РТ прошла первая отправка призывников осеннего призыва на срочную службу. Около 30 татарстанских призывников сегодня отправились проходить военную службу в Сухопутные войска Западного военного округа.

Всего из республики в период с октября по декабрь этого года служить Родине отправятся более 3000 призывников. Большая часть из них будет направлена в учебные центры на 4 месяца для обучения по военно-учетным специальностям.

Около тысячи татарстанцев отправятся служить в подшефные воинские части – в президентский и преображенский полки, на черноморский и балтийские флоты, а также в научные роты.

«Вы сегодня вступаете в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Это одни из самых мощных и лучших вооруженных сил в мире. Для каждого мужчины честь служить в армии. Доброй и хорошей вам службы. Найдите новых друзей, получите военно-учетную специальность и служите Родине с честью и достоинством», – сказал призывникам военный комиссар Республики Татарстан, генерал-майор Сергей Погодин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Когда срок службы истечет, всех военнослужащих по призыву уволят и отправят домой.