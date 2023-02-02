В Буинске появится новое здание Детской школы искусств

В Буинске в этом году планируется построить новое здание Детской школы искусств. Предполагается, что образовательное учреждение будет расположено на улице Ленина, напротив районного отдела образования, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации муниципального образования.

В городе уже стартовала подготовка к строительству объекта. Площадку под будущую школу осмотрел глава района Ранис Камартдинов во время еженедельного объезда объектов капитального ремонта и строительства. Пока на площадке под будущее здание проходят очистительные работы.

«Прежнее здание школы искусств уже не вмещает всех желающих заниматься: старое здание по улице Ленина не располагает нужными для детей и педагогов площадями», — рассказал руководитель муниципального образования.

Как уточнили в пресс-службе Буинского района, на данный момент в Детской школе искусств занимаются 295 ребят. В старом здании помещения небольшой площади.

Также в этом году в Буинске запланирован капитальный ремонт районного ветеринарного объединения. К концу года по национальному проекту «Культура» после реконструкции откроется районный Дом культуры, где уже приступают к внутренним работам.

Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского Указа Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».