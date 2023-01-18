В Буинском районе Татарстана в этом году по нацпроекту откроется Дом культуры

Реконструкция одного из крупнейших Домов культуры в Буинском районе преодолела экватор. Работы здесь идут благодаря национальному проекту «Культура», завершить их планируется к концу 2023 года.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации муниципального образования, обновление культурного учреждения стартовало во втором квартале 2022 года и рассчитано на два этапа. Причем только на первый этап направлено более 405 млн рублей.

В обновленном здании будут предусмотрены условия для выступлений и репетиций профессиональных артистов, музыкальных коллективов. Значительно, в том числе за счет пристроя, увеличилась и площадь здания, которая составляет почти 3,5 тыс. квадратных метров, а вместимость — 500 человек.

В Доме культуры будут проводить праздники, концерты, заработают хореографические, вокальные кружки. Также планируется, что в новом здании Дворца культуры будет давать спектакли Буинский драматический театр.

Напомним, благодаря национальному проекту «Культура» в 2022 году в Татарстане завершилось строительство двух центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске, пять сельских домов культуры в муниципальных районах.

Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского Указа Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».