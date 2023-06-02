В Буинске на территориях «Нашего двора» приступили к разбору старых сараев

В центральной части города Буинска на улице Гагарина для полноценного изменения площадок, на которых проходят работы по программе «Наш двор», начался демонтаж сараев. К владельцам построек в своем телеграм-канале обратился глава района Ранис Камартдинов.

«Благодарю жителей за понимание: старые постройки, наконец, начали разбирать. Понимаем, что нужно помещение для хранения колясок, велосипедов и прочего, но оставлять полуразрушенные сараи на самом видном месте по центральной улице — тоже неправильно», — отметил глава Буинского района.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе администрации, работы по благоустройству дворовых территорий проходят по графику. На данный момент подрядчик работает в четырех дворах.

При обустройстве дворов рабочие также обращают внимание на состояние прилегающей территории — убирают крупные камни, выравнивают землю. Всего в этом году необходимо отремонтировать 14 территорий у многоквартирных домов за 70 млн рублей. Девять объектов находятся в Буинске, пять — в сельской местности.

Масштабную программу реновации дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис Татарстана Рустам Минниханов. За все время ее реализации в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа «Наш двор» в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана.