Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Буинске дошкольники вырастили овощи для бойцов спецоперации
В штаб сбора гуманитарной помощи Буинского района привезли груз овощей от детского сада «Сказка». Дети подготовительной группы «Капитошка» сами сажали рассаду и семена, все лето ухаживали за посевами. Кадрами в своем Telegram-канале поделился глава района Ранис Камартдинов.
«По осени ребята собрали урожай и присоединились к акции „Дары осени для бойцов“. Благодарю воспитателей за идею, маленьких воспитанников — за их большой вклад! Уверен, эти семена добра прорастут пышным цветом в душах каждого», — написал глава района.
«Сказка» работает в качестве пилотной площадки Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», одно из направлений детского сада — волонтерство.
Ранее коллектив буинского детского сада «Сказка» присоединился к благотворительной акции «Чай победы». Вместе женщины приготовили около 200 мешочков ароматного чая из лекарственных трав: мелиссы, душицы, чабреца, клевера, мяты. В каждый мешочек они вложили детские рисунки и письма.
Штаб по сбору помощи в Буинске работает по адресу: ул. Космовского, д. 31 (Совет ветеранов).
Фото: пресс-служба Буинского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»