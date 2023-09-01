В Буинске дошкольники вырастили овощи для бойцов спецоперации

В штаб сбора гуманитарной помощи Буинского района привезли груз овощей от детского сада «Сказка». Дети подготовительной группы «Капитошка» сами сажали рассаду и семена, все лето ухаживали за посевами. Кадрами в своем Telegram-канале поделился глава района Ранис Камартдинов.

«По осени ребята собрали урожай и присоединились к акции „Дары осени для бойцов“. Благодарю воспитателей за идею, маленьких воспитанников — за их большой вклад! Уверен, эти семена добра прорастут пышным цветом в душах каждого», — написал глава района.

«Сказка» работает в качестве пилотной площадки Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», одно из направлений детского сада — волонтерство.

Ранее коллектив буинского детского сада «Сказка» присоединился к благотворительной акции «Чай победы». Вместе женщины приготовили около 200 мешочков ароматного чая из лекарственных трав: мелиссы, душицы, чабреца, клевера, мяты. В каждый мешочек они вложили детские рисунки и письма.

Штаб по сбору помощи в Буинске работает по адресу: ул. Космовского, д. 31 (Совет ветеранов).

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