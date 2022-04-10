В Бугульминском театре состоится вечер памяти актера, умершего год назад

Фото: Александр Бобейко / Бугульминский драмтеатр

В Бугульминском драмтеатре имени А. В. Баталова 15 апреля состоится вечер памяти, посвященный 33-летнему актеру Александру Бобейко, который ушел из жизни год назад из-за развития лимфомы. Об этом «Татар-информу» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

«Несколько дней апреля 2021 года в бугульминских группах в социальных сетях хэштег #СашаСНами был наиболее часто используемым. Александра Бобейко бугульминцы любили как актера, ведущего городских мероприятий, вокалиста, преподавателя детской театральной студии», — рассказала Юлия.

Сейчас в театре идет подготовка к вечеру памяти актера Александра Бобейко. На призыв принять участие в вечере памяти откликнулись десятки людей, которые присылали фотографии и видео с Александром.

«Накопился порядочный архив. Артисты готовят номера с воспоминаниями о коллеге, танцевальные и вокальные выступления. От различных учреждений Бугульмы творческое сообщество по собственной инициативе подготовило несколько видеороликов. Большинство из них позитивные, потому как Александра вспоминают больше как словоохотливого, обаятельного, интеллигентного человека с неизменной улыбкой», — отметила завлит театра.

С собственным номером выйдут к зрителям вдова Александра и 10-летний сын, которые исполнят одну из любимых песен мужа и отца.

Вход будет организован по пригласительным билетам, которые горожане могут бесплатно получить в театре.