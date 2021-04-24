Ушел из жизни 33-летний актер Бугульминского драмтеатра

Скоропостижно скончался актер Бугульминского русского драматического театра имени А. В. Баталова Александр Бобейко. Ему было 33 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в театре.

«Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным Александра. Он был прекрасным артистом, который с уважением и трепетом относился к сцене, а она отвечала ему взаимностью. Глубоко скорбим вместе с его супругой и матерью, оставшимися без главы семьи, достойного мужчины, преданного друга и любящего сына», — говорится в сообщении.

Причиной смерти стала онкология, три месяца актер боролся с лимфомой. С прошлой недели он находился на лечении в казанском онкодиспансере.

«В понедельник начался курс химотерапии, в результате которого Александру стало хуже. В реанимации во вторник пришел в сознание, его навестила супруга Екатерина. Сегодня утром Саши не стало», — рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

У Бобейко остались двое детей, младшему всего полгода.

Александр Бобейко родился 10 ноября 1987 года, служил в театре с 2009-го. Сыграл более чем в 50 спектаклях, в некоторых постановках исполнял по две-три роли. Местные и приезжие режиссеры ценили его за способность моментально перевоплощаться, творческое мышление, эмоциональную память, сценическое внимание и чувство партнера.

Зрители полюбили обаяние, харизму и коммуникабельность актера. Также Александр трудился педагогом в театральной студии города.

«Александр был неизменным ведущим различных городских мероприятий. Общение с публикой проходило всегда на бодрой, позитивной волне. Сам участвовал в концертах в качестве вокалиста. Сашин голос очень глубокий, проникновенный. Он завораживал», — поделилась Юлия Исмагилова.

Прощание с Александром Бобейко состоится 25 апреля в девять утра в здании театра по адресу: ул. Ленина, 27. В этот день все спектакли в театре будут отменены.

Фото предоставлено Бугульминским драмтеатром.