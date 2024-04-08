В Бугульминском районе в связи с паводком введен режим повышенной готовности

Глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров проверил состояние гидротехнических сооружений в населенных пунктах. С 3 апреля в муниципалитете введен режим повышенной готовности.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, на сегодняшний день подъем воды на реках Степной Зай и Дымка некритичен, он составляет от 0,6 до 1,2 метра. В селе Татарская Дымская и поселке городского типа Карабаш круглосуточно работают гидрологические посты с передачей информации в автоматическом режиме.

«Ситуацию держим на контроле. При возможном подтоплении территорий подготовлены пункты временного размещения населения. Сегодня самая важная задача — принимать необходимые профилактические меры, проводить своевременный анализ и следить за состоянием гидротехнических сооружений», — подчеркнул мэр.

Начальник Управления МЧС РТ по Бугульминскому району Сергей Шаламов проинформировал, что стабилизации паводковой ситуации в районе помогает сама природа.

«Невысокие температуры способствуют ламинарному течению таяния снега, поэтому турбулентных процессов пока нет», — отметил он.

При комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района для оперативного и эффективного реагирования работает оперативный штаб.