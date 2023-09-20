В Бугульминском районе установят 27 мемориальных стендов с именами ветеранов

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

Бугульминский Совет ветеранов выиграл грант конкурса социальных инициатив «Энергия добра». Сумма гранта составила 700 тыс. рублей. На эти средства специалисты изготовили мемориальные стенды единого образца. На них нанесены имена бугульминцев — ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Параллельно члены 53 первичных ветеранских организаций района организовали работу по уточнению списков воинов и тружеников тыла. Активно подключились к делу учащиеся городских и сельских школ, студенты, родственники фронтовиков. В списках насчитывается более 13 тыс. человек.

Мемориальные стенды в торжественной обстановке уже установили на территории Бугульминского механического завода, а также в нескольких сельских поселениях. Работа по их установке будет продолжена.

Всего в городе и районе будет установлено 27 стендов. Завершатся работы до конца этого года.

Ранее, в июле этого года, Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому начинается подготовка к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Координировать подготовку мероприятий будет оргкомитет «Победа».

В своем послании Государственному Совету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что патриотизм должен стать нерушимой основой внутренней стабильности.