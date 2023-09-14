Минниханов: «Патриотизм должен стать нерушимой основой нашей стабильности»

В информационной войне, развернутой против России, патриотизм должен стать нерушимой основой нашей стабильности. Об этом в ежегодном послании Госсовету РТ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Именно такие посылы важно транслировать средствам массовой информации; именно такие посылы должны лежать в основе произведений и работ наших деятелей культуры и искусства», — отметил руководитель республики.

Рустам Минниханов подчеркнул, что большая роль в данной работе отводится детско-юношеским общественным объединениям, учебно-методическим центрам военно-патриотического воспитания «Авангард»; волонтерским отрядам и организациям. Также по инициативе Президента страны создана общероссийская организация детей и молодежи «Движение Первых», основными задачами которой являются формирование у подрастающего поколения чувства гордости за нашу страну, любви к Родине и сохранение исторической памяти.

По словам спикера, Татарстан активно включился в эту работу: во всех муниципалитетах созданы местные и первичные отделения, проводятся мероприятия с большим охватом молодёжи.

«Воспитание подрастающего поколения — это работа не одного дня. Большая ответственность здесь лежит на воспитателях в старших группах детских садов; классных руководителях в школах и ответственных сотрудниках в ССУЗах и вузах. Обращаю внимание руководителей „Движения Первых“ всех уровней — формализм здесь не допустим. Только искреннее отношение к воспитанию подрастающего поколения позволит всем нам с уверенностью смотреть в будущее», — обозначил он задачи.

Минниханов напомнил, что основы патриотизма, духовно-нравственных ценностей прививаются, прежде всего, в семье.

В зале также присутствуют семьи — династии защитников Отечества, в которых сразу несколько поколений посвятили свою судьбу защите Родины. Это — династии Соколовых, Сибгатуллиных и Тульчанских.

«Такие семьи — гордость и слава нашей республики. Таких семей в республике много. В вашем лице желаю всем семьям защитников Отечества благополучия и всего самого доброго», — сказал он и раздались аплодисменты.