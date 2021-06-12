В Бугульминском районе РТ капитально отремонтируют Подгорненскую школу за 27,3 млн рублей

В Подгорненской школе Бугульминского района идет капитальный ремонт школы по республиканской программе. На обновлено из бюджета Татарстана выделено 27,3 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В прошлом году школа стала участником федеральной программы „Современная школа“ национального проекта „Образование“. 1 сентября в школе открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей „Точка роста“. Ремонтные работы были выполнены на сумму 1,2 млн рублей, закуплено оборудование на 1,6 млн рублей», — уточнил источник.

Педагоги школы прошли повышение квалификации по предметам «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика», а также по организации дополнительного образования детей.

В 2020/2021 учебном году у школьников появилась возможность получать качественное общее образование, а также осваивать дополнительные программы — «Шахматы», «Робототехника», «Краеведение».

Кроме того, было организовано взаимодействие образовательной организации со всеми школами района. В течение учебного года проведены мероприятия с учениками и педагогами, а также с жителями поселка. Опыт работы школы был представлен на семинаре для руководителей школ Бугульминского района по теме освоения новых подходов в управлении образовательной деятельностью в сети Центров образования «Точка роста».

«В 2020-2021 учебном году учащиеся и педагоги школы стали активными участниками и призерами республиканских и муниципальных конкурсов цифрового и гуманитарного направлений, спортивных соревнований», — отметили в образовательном учреждении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане отремонтируют семь районных школ за 261 млн рублей.