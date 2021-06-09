В Татарстане отремонтируют семь районных школ за 261 млн рублей

В районах Татарстана отремонтируют семь школ за 261 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж оборудования. Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 261 607 942 рублей», — сообщается в документах.

На ремонт Старосуркинской школы в Альметьевском районе потратят 20 млн рублей, Подгорненской школы в Бугульминском районе — 27,3 млн рублей. На Высокогорскую среднюю школу №3 выделят 20,1 млн рублей, Федотовскую школу Лениногорского района — 29,7 млн рублей, здание в поселке Уруссу с размещением начальной школы в Ютазинском районе — 79,3 млн рублей, Коноваловскую школу имени Горячева в Мензелинском районе — 52,5 млн рублей, а Нижнешитцинскую ООШ в Сабинском районе — 32,5 млн рублей.

Средства на ремонт выделят из бюджета РТ. Все работы планируют завершить к концу 2021 года.