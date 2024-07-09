В Бугульминском районе по самообложению изготовили стелы для двух сел

Жители Спасского сельского поселения Бугульминского района приняли участие в программе самообложения. Благодаря этому в двух населенных пунктах была выполнена реконструкция въездной стелы села Спасское и установлена новая въездная стела деревни Ефановка. Кроме того, были изготовлены навигационные элементы — адресные таблички домов и указатели улиц.

«Мы завершаем программу самообложения 2023 года. На собранные деньги согласно целям программы мы выполнили реконструкцию и установку новых стел, изготовили навигационные таблички, указатели улиц. На стеле в Ефановке мы отобразили орнамент, свойственный коренным жителям, основателям деревни — курским крестьянам-однодворцам. В селе Спасском на стеле изображен основатель села — известный ученый Петр Рычков», — отметил глава поселения Алексей Мухалев.

Жители поселения еще в 2022 году решили участвовать в программе самообложения. С учетом собранных средств сельчан и поддержкой республики получилось реализовать средства на сумму 1 млн 119 тыс. рублей. Как отметил Мухалев, подобного объёма софинансирования в рамках программы самообложения поселение еще не получало.

Всего было изготовлено 312 адресных табличек единого образца для каждого жилого дома. Их отсутствие на домах существенно затрудняло работу экстренных служб. Единый вид табличек внес дополнительный элемент благоустройства в Спасском сельском поселении в целом.

В этом году в населенных пунктах программа самообложения продолжена. Софинансирование от республики составит 750 тыс. рублей. На эти средства будут установлены 3 контейнерные площадки и приобретены 11 баков для трех кладбищ поселения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители республики за девять лет направили 2 млрд рублей по самообложению на развитие территорий. В бюджете Татарстана на 2024 — 2026 годы на софинансирование самообложения предусмотрено более 1 млрд рублей ежегодно.