В Бугульминском районе откроются два новых ФАПа по нацпроекту

В Бугульминском районе в 2024 году начато строительство двух новых фельдшерско-акушерских пунктов — в поселках Плодопитомник и Подлесный. На эти цели в общей сложности направлено 21,5 млн рублей.

Как уточнили «Татар-инфному» в пресс-службе муниципального образования, всего за 11 лет — с 2012 по 2023 год — в Бугульминском районе построено 14 фельдшерско-акушерских пунктов.

Также в этом году ведутся работы по капитальному ремонту учреждения в поселке Восточный.

В 2024 году в Бугульминском районе приступили к реализации 4-го этапа капитального ремонта трехэтажного здания стационара Центральной районной больницы. На эти цели выделено 161,4 млн рублей.

Общая площадь ремонта составит более 4,5 тыс. квадратных метров.

Также в этом году запланирована реконструкция здания родильного дома на сумму 136 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 11 лет по модульной технологии построены 714 фельдшерско-акушерских пунктов и 51 врачебная амбулатория.

Национальные проекты реализуются по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.