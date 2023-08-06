В бугульминском парке появятся светильники в виде одуванчиков и фонтан

В поселке городского типа Карабаш Бугульминского района Татарстана в этом году преобразится центральный парк. На данный момент специалисты подготавливают малые архитектурные формы и светильники, которые будут сделаны в виде одуванчиков. В парке также появится фонтан и детский игровой комплекс.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, обновление общественного пространства стало возможным благодаря программе формирования современной городской среды и грантовой поддержке нефтяников.

Благоустройство территории будет выполнено за более чем 35 млн рублей. Работы планируется завершить в течение данного строительного сезона.

В этом же поселке благоустраиваются родник «Изге чишмэ». Строители уже восстановили лестницу, ведущую к роднику, установили перила, в ближайшем будущем изготовят беседки и скульптуру бабушки с коромыслом.

«Очень разноплановые объекты — в сфере культуры, образования, спорта, благоустройства общественных пространств. Это библиотека, краеведческий музей, школьные музеи, родники, скверы», — отметил глава района Линар Закиров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что родник под Бугульмой преобразят в стиле пушкинских сказок за 11,5 млн рублей.