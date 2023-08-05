Родник под Бугульмой преобразят в стиле пушкинских сказок за 11,5 млн рублей

Излюбленное место бугульминцев — родник на 9-м километре — преображается в стиле пушкинских сказок. У объекта появится и название — «У Лукоморья дуб зеленый». На реконструкцию территории направлено 11,5 млн рублей.

Архитектурные объекты в виде сказочных героев будут выполнены из металлических конструкций. Сам родник уже полностью очищен от мусора, обустроена площадка и пруд, восстановлены разрушенные элементы.

«Родник находится на 9-м километре участка федеральной трассы Р-239. Вода в нем всегда считалась самой чистой, вкусной и полезной, а территория была излюбленным местом горожан и гостей города. Территория здесь красиво обустроена, замощена, есть беседки, установлены столы со скамейками для отдыха на природе», — рассказала «Татар-инфому» начальник пресс-службы Бугульминского района Марина Сагитова.

Еще один родник под Бугульмой благоустраивают у подножия Пугачевских пещер. На дорожках укладывается брусчатка, выполняется укрепление мостового сооружения. На работы выделено 11 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульме возле городского водоема благоустроят сквер с каскадом фонтанов.