В Бугульминском драмтеатре состоится премьера комедии «Счастье в куче битого стекла»

Необычный подарок — новую комедию под названием «Счастье в куче битого стекла» представит Бугульминский драматический театр имени А.В.Баталова своим зрителям в первый месяц зимы. Как идет подготовка к премьере, рассказали «Татар-информу» в театре.

Автор пьесы — Дмитрий Ошанин. Режиссер-постановщик Рияз Усманов уже хорошо знаком бугульминцам и жителям других городов своими работами «Долгожитель» и «Номер с фруктами». Новая комедия обещает быть такой же интересной и смешной.

«Что делать красивой умной девушке, если молодой человек не зовёт замуж? Ответ прост: отправиться вместе с ним в пещеру! Именно так поступят герои спектакля „Счастье в куче битого стекла“», — говорится в аннотации к спектаклю.

Как отметила актриса Лейсан Хабибуллина, которая исполнит в постановке одну из ролей, в первую очередь это спектакль об отношениях. И не только между мужчиной и женщиной, мужем и женой, но и об отношениях друзей, людей в целом.

Все персонажи истории характерны. Кто-то из зрителей узнает в них себя, кто-то — своего соседа или друга. Все это будет подано в веселой, непринужденной форме. При этом постановка заставит задуматься над серьезными вещами: все ли правильно мы делаем, не раним ли другого человека своим отношением к нему, понимаем ли друг друга, не пытаемся ли закрывать глаза на чувства партнера.

Премьерный показ спектакля «Счастье в куче битого стекла» состоится 9 декабря.