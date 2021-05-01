Бугульминский драмтеатр представил премьеру спектакля «Номер с фруктами»

В Бугульминском государственном драматическом театре имени А. В. Баталова состоялась премьера комедии «Номер с фруктами». Автор пьесы — современный российский драматург Александр Коровкин. Над постановкой работали сразу два режиссера — Рияз Усманов и Роман Никитин. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

По мнению собеседницы агентства, драматургия Коровкина проверена временем и опытом. Автор окончил актерский факультет ГИТИСа и факультет драматургии Литературного института имени М. А. Горького. Его перу принадлежат пьесы «Кукла для невесты», «Около любви», «Рябина кудрявая», «Мужики и капуста», «Палата бизнес-класса» (она наиболее известна в театральном мире) и многие другие. Комедия «Номер с фруктами» ставится по всей России — от Архангельской области до Амурской.

«Проект, который вы увидели сегодня, смело можно назвать молодежным. В его создании принял участие молодой состав нашего театра: режиссеры, артисты, сценограф»,— обратился к коллегам после премьеры директор театра имени А. Баталова Владислав Юдин.

Средства на постановку были выделены Министерством культуры Татарстана. Бугульминский театр также вложил в подготовку спектакля собственные средства. Постановочные расходы составили около 100 тыс. рублей. Средства пошли на закупку расходных материалов для декораций, костюмов. Часть из них была создана в швейном цеху (костюмы для коридорных), часть — закуплена в магазинах.

«Так как пьеса отражает события наших дней, покупка костюмов главных героев была уместна», — уточнила собеседница агентства.

Часть декораций также была собрана в поделочном цеху. Например, круглый кожаный диван.

Музыкальным оформлением спектакля занималась Лейсан Хабибуллина. Оно выполнено в стиле фильмов Тарантино — музыка легкая, отчасти выдержана ретростиле, отдельные темы следует за развитием сюжета. За сценографию спектакля также отвечала Хабибуллина. В костюмах и декорациях использованы всего три цвета: красный, белый и черный. Причем речь не идет об оттенках красного, это именно кроваво-красный — сильный, деспотичный, яркий.

Постановку готовили два режиссера — Рияз Усманов (окончил Казанский институт культуры и искусств по специальности «режиссер народных театров») и Роман Никитин — заслуженный работник культуры РТ (впрочем, в этой профессии он только начинает свой путь). Фишкой создателей постановки стала синхронизация действий актеров. «Мы очень старались, чтобы наши актеры друг друга держали в поле зрения ежесекундно. Рисунок спектакля потеряется, если один отвлечется. Постановка во многом держится на синхронности», — объяснял ранее режиссер Рияз Усманов.

Главные роли исполнили актеры, уже полюбившиеся публике по ролям в предыдущих постановках: Ильдар Вильданов, Виктория Лапчук, Тимур Багаманов, Лейсан Хабибуллина. Впервые с большой ролью в вечернем спектакле на сцену вышел Алексей Жучков (дебютант этого театрального сезона в бугульминском театре).

Начальник отдела культуры Бугульминского района Лена Миннуллина поздравила актеров с премьерой. По ее мнению, комедия смотрится на одном дыхании — искрометно, легко, органично. «Каждый в своем образе открыл новые грани своего таланта. Для нас неожиданность, что над спектаклем работали одновременно два режиссера. Тем более что Романа Никитина мы знаем как прекрасного исполнителя главных ролей в большинстве спектаклей. Приятно удивлена получившейся постановкой», — отметила руководитель отдела культуры.

Бугульминцы также делятся впечатлениями от просмотра премьеры в социальных сетях. Некоторые замечают, что отныне эта комедия — «самая любимая».

«Это было очень круто! Захватывает с первых минут и не отпускает до конца! Лейсан Хабибуллина в роли соблазнительной красотки. Идьдар Вильданов — коридорный... Как так? Просто взрыв эмоций. Непривычно, нестандартно... Игра всех актеров великолепна! Я в восторге», — написала председатель Союза женщин в Бугульме Екатерина Богомолова.

«Честно говоря, не очень люблю комедии, но эта комедия положений удивила необычным сюжетом, а виртуозная игра актеров доставила огромное удовольствие», — поделилась постоянный зритель бугульминского театра Людмила Туркина.