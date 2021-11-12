В Бугульминском драмтеатре представили личные вещи артистов, ушедших из жизни

Фото предоставлено Бугульминским драмтеатром им. А.В. Баталова

В Бугульминском драмтеатре имени А. В. Баталова обновилась экспозиция, представленная в выставочных стеллажах. Зрители могут увидеть личные вещи артистов, ушедших из жизни в прошлом театральном сезоне. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

В апреле 2021 года бугульминцы простились с 33-летним любимцем публики Александром Бобейко, жизнь которого унесла лимфома.

В июне в своей квартире на 86-м году жизни скончалась Тамара Молодкина. Она практически до последнего дня выходила на сцену, играла в спектакле «Ма-Муре». Часть личных вещей народной артистки РТ передали в театр ее наследники.

На полках представлены фотографии разных лет из личного архива Молодкиной, желтый шарф из шелкового атласа, который дополнял строгие концертные платья актрисы. Есть здесь старинные кольца с крупными камнями, серьги, колье с гранатом. В деревянной резной шкатулке — гребни для волос, подвеска на бархатной синей ленте, самостоятельно собранные артисткой нитки жемчуга, бусы из камней и сандалового дерева.





На стенде представлены книги, бывшие настольными для Молодкиной. Она любила поэзию серебряного века, каждый день читала стихи. Особенно она ценила Роберта Бернса, Афанасия Фета, Федора Тютчева, Марину Цветаеву. Рядом находятся четыре трудовые книжки актрисы — Тамара Молодкина служила в Брестском и Архангельском драмтеатрах, Астраханском областном драматическом театре имени С. М. Кирова, Павлодарском, Тюменском, Томском областных драмтеатрах и на сцене Бугульминского театра имени А. Баталова.

В части экспозиции, посвященной памяти Александра Бобейко, множество программок спектаклей, в которых он участвовал. Все они именные — режиссеры подписывали их для актера с пожеланиями и благодарностью.





Зрители также могут увидеть блокнот, в который записаны реплики Джеймса Келлера (спектакль «Сотворившая чудо»). Когда Александр Бобейко готовился к роли, он отдельно выписывал реплики своего персонажа. Здесь же представлены круглые очки актера, они были его визитной карточкой, и часы, которые он очень любил и иногда даже забывал снять перед выходом на сцену.

Выставка будет находиться в фойе до начала новогодних праздников.

«Стеллажи театр закупил в прошлом году, и каждый раз они посвящены разной тематике. Стеллажи оформляем по мотивам наших сказок. Когда к нам приходят экскурсии, открываем их и даем детям потрогать бутафорские экспонаты», — объяснила ИА «Татар-информ» Юлия Исмагилова.

Один из стеллажей был посвящен приезжему режиссеру из Белгорода Владимиру Бородину. «Он ставил спектакли, очень хорошие и сильные комедии: „Женитьба Бальзаминова“, „Ребенок напрокат“. 7 января этого года он умер от Covid-19, и мы в память о нем и его спектаклях также оформили стеллажи экспонатами и костюмами из его работ. В этот раз решили посвятить стеллажи коллегам, которые ушли из жизни в прошлом театральном сезоне», — подытожила завлит театра.

