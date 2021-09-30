В Бугульминском театре начались репетиции премьеры «Всё будет хорошо, или Don’t worry»

В Бугульминском драмтеатре имени А. В. Баталова приступили к репетициям новой постановки Алексея Молостова «Всё будет хорошо, или Don’t worry». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

В основу сюжета легли метания начинающего скульптура между двумя дамами сердца, ложью и желанием заработать. Комедия балансирует на грани двух поджанров — комедии положений и комедии характеров. Здесь есть и высмеивание нравов высшего общества, и непредвиденные обстоятельства, в которые попадают герои.

Алексей Молостов — приглашенный режиссер. Он живет в Москве, но работает с театром уже не первый десяток лет. Год назад Молостов представил публике спектакль-концерт «Прощай, конферансье» по пьесе Григория Горина, еще ранее — постановку «Госпожа министерша» по произведению сербского драматурга Бронислава Нушича.

Этот спектакль побывал на международном фестивале русских театров «Мост дружбы», где Марина Быстрова за роль мещанки Живки Попович была признана лучшей исполнительницей главной роли.

На постановку спектакля «Всё будет хорошо» у Алексея Молостова запланирован всего один месяц. Уже в конце октября труппа уезжает в рамках программы «Большие гастроли» в Волгоград, поэтому репетиции идут в ускоренном темпе. Накануне актеры ознакомились с пьесой и разобрались с характерами персонажей, а уже сегодня начали репетиции на выгородке.

Параллельно в театре готовятся к открытию сезона. 8 октября публике представят драму «Танцы во время Луназы». И если этот спектакль только недавно выходил на подмостки в Сыктывкаре, то многие другие необходимо вспоминать, а кое-где нужны вводы. Несколько молодых артистов по семейным обстоятельствам уехали в другие города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Бугульминский театр показал драму «Танцы во время Луназы» в Республике Коми.