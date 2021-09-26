Бугульминский драмтеатр показал драму «Танцы во время Луназы» в Республике Коми

Фото предоставлены Юлией Исмагиловой

Бугульминский драматический театр имени Баталова представил драму «Танцы во время Луназы» по одноименной пьесе Брайена Фрила на IV Северном фестивале в Республике Коми. Режиссером и художником постановки выступил Дмитрий Акриш. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

«Нам говорили, что в Сыктывкаре очень хороший, подготовленный, интеллигентный, эмоционально восприимчивый и благодарный зритель, и мы в этом сегодня убедились. И, конечно, огромное спасибо организаторам этого прекрасного театрального форума, руководству театра имени Савина за теплый прием и гостеприимство. В свою очередь, мы будем рады видеть вас и ваши коллективы на нашей не менее гостеприимной земле Татарстана», — обратился с приветственным словом к залу директор Бугульминского театра Владислав Юдин.

«Выступление прошло прекрасно, зритель принял спектакль, полностью погрузился в нашу психологическую драму. Зал был заполнен не до отказа, но это связано с ограничительными мерами — допустимо только 70% рассадки», — рассказала завлит театра.

Сразу после просмотра спектакля бугульминскую труппу пригласили в зал музея театра имени Савина, где свой расклад дала местный театральный критик Вера Морозова, педагог колледжа искусств. Она отметила яркие актерские работы в постановке, чеховские мотивы в этом произведении.

Сейчас бугульминцы возвращается на малую родину. Уже 28 сентября на площадке театра Баталова выступит Мензелинский драмтеатр, они представят спектакль «Ситцевая свадьба» в постановке главного режиссера театра кукол «Экият» Ильгиза Зайниева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Бугульминский драмтеатр представит четыре спектакля в городах России.