В Бугульминском драмтеатре начались репетиции нового спектакля

В Бугульминском драмтеатре им. А.В. Баталова коллектив приступил к разбору нового материла. В следующем 88-м театральном сезоне запланирована премьера спектакля по рассказам Василия Шукшина. Об этом «Татар-информу» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

Постановщик спектакля — Эдуард Шахов, главный режиссер Русского республиканского драматического театра им. М. Лермонтова. Он приехал по приглашению дирекции.

Татарстанцы знают Шахова по работам в театре Альметьевска. Спектакль «Магазин» стал номинантом в четырех номинациях российского конкурса «Золотая маска», а его спектакль «Медея. Материал» вошел в длинный список этого же престижного конкурса.

С актерами бугульминского театра режиссер работает впервые. График репетиций расписан очень плотно. Репетиции будут идти и летом.

В спектакль войдут десять рассказов Шукшина — все они пронизаны юмором и не лишены определенной драмы обычного сельского человека.

В эти дни идет разбор рассказа «Мой зять украл машину дров». Это история о том, как одна женщина, избавляясь от своего зятя, пожаловалась на него в милицию, а зять за это запер ее в деревенском туалете.

В начале нулевых в бугульминском театре шел спектакль на основе сказки Василия Шукшина «До третьих петухов». Долгое время он держался в репертуаре и был любим публикой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что режиссер из Москвы поставит премьерный спектакль для Бугульминского драмтеатра.