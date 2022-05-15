Режиссер из Москвы поставит премьерный спектакль для Бугульминского драмтеатра

Режиссер Московского губернского театра Анна Горушкина поставит премьерный спектакль «Бесконечный апрель» для Бугульминского государственного русского драмтеатра имени А. В. Баталова. Об этом «Татар-информу» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

«На следующий, 88-й, театральный сезон запланирована премьера спектакля по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович», — рассказала собеседница агентства.

В пьесе «Бесконечный апрель» рассказ ведется от имени интеллигента Вени. Все, что происходит на сцене, его воспоминания. Он родился в 1912 году и прожил длинную жизнь, почти целый век. Преодолел вместе со своей семьей все радости и перипетии истории страны: экспроприация, блокада, новейшее время — самые сильные воспоминания, слившиеся эпизодами в один спектакль. А на фоне общей жизни России — личные истории, драмы и радости.

На один день режиссер прилетела в Бугульму. Здесь она познакомилась со сценой, залом, администрацией и актерами. Анна Горушкина сегодня только присматривается к актерам, читает вместе с ними пьесу, обсуждает ее. А уже к полноценной работе приступит позднее. Эту пьесу режиссер ранее ставила в своем родном Губернском театре. В ее постановке играл Александр Ильин, Ирина Безрукова.

Постановка запланирована на средства проекта «Театры малых городов», инициированного шесть лет назад партией «Единая Россия». Средства можно потратить на оплату постановочной группы, изготовление декораций, пошив костюмов, а также на улучшение материально-технической базы театра.

Премьера спектакля запланирована на октябрь.