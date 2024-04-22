В Бугульме началась подготовка к новому осенне-зимнему периоду

С сегодняшнего дня, с 22 апреля, в Бугульме завершился отопительный сезон 2023-2024. Об этом сообщил на деловом понедельнике директор Бугульминскогого предприятия тепловых сетей Вячеслав Наумов.

По правилам предоставления коммунальных услуг жилые дома начинают отключать от отопления после того, как в течение пяти дней продержится среднесуточная температура выше +8°. Однако это процесс не одномоментный: прежде чем полностью остынут батареи, может пройти несколько дней.

«После отключения на теплосетях Бугульминское ПТС начнет ремонт и профилактические работы для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду», — подчеркнул директор предприятия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах 22 апреля завершили отопительный сезон. На аппаратном совещании в мэрии озвучили самый холодный день за весь отопительный сезон.