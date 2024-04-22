В Челнах назвали самый холодный день за весь отопительный сезон

В Набережных Челнах 22 апреля завершили отопительный сезон. Он продлился 210 дней, в прошлом году — 221 день. О его итогах отчитался первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 29 декабря, она составила −29,2 градуса по Цельсию. В прошлом году это было 9 января 2023 года с температурой −30,2.

Самым холодным периодом стал январь — среднесуточная температура составила −13 градусов. В прошлом отопительном сезоне самым холодным месяцем тоже был январь со среднесуточной температурой −12,5.

«Тепловая энергия поставлялась потребителям надлежащего качества и в требуемом количестве. Задержек по подаче тепла не было. Гидравлический и температурный режимы работы тепловых сетей выдерживались в соответствии с разработанными и утвержденными режимными картами и температурными графиками. Всего за период отопительного сезона этого года выявлено и своевременно устранено 92 повреждения без прекращения тепла», — сказал он.

Все повреждения были вызваны сложными температурными и гидравлическими режимами из-за низких температур. Также на этот показатель оказывает влияние недоремонт трубопроводов тепловых сетей и, как следствие, их существенный износ, который составляет 54%.

«Несмотря на все вышесказанное, аварийных ситуаций удалось избежать благодаря системной работе наших энергетиков», — отметил Зуев.