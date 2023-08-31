В Бугульме за 27 млн рублей открылся Центр поддержки молодёжи «Точка баланса»

В Бугульме состоялось открытие Центра психолого-педагогической работы «Точка баланса». Как отметил глава Бугульминского района Линар Закиров, в названии нового учреждения заключен особый подтекст.

«Это место должно стать точкой на карте Бугульмы, где молодым бугульминцам всегда готовы протянуть руку помощи. Точкой притяжения, где каждый встретит единомышленников, получит новые знания и помощь в реализации идей и проектов. Точкой опоры — для поддержки детей и подростков в выборе здорового и ответственного образа жизни», — подчеркнул руководитель района.

Под новый Центр поддержки выделили бывшее помещение эколого-биологического центра площадью более 260 квадратных метров. Помещения оснащены всем необходимым оборудованием для организации полноценной работы педагогов-психологов.

«Это первое подобное учреждение в Бугульме. Здесь молодые жители города и района, подростки и их родители, молодые семьи смогут получить квалифицированную психологическую помощь. Программа реализуется с 2019 года, и мы видим какие уникальные объекты появляются в муниципальных районах республики», — подчеркнул замминистра по делам молодежи Республики Татарстан Денис Лулаков.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, на строительство центра из бюджета Республики Татарстан было выделено 27 млн рублей.

Здесь есть кабинеты индивидуальной консультации, комната для медитации и йоги, семейной терапии, кабинет для специалистов телефона доверия. Будет осуществляться диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность, консультативная и просветительская работа с родителями детей.

На новой площадке уже работает добровольческий отряд «Скауты Бугульмы, медиацентр отделения «Движения Первых», школа вожатых, киберспортивный клуб.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульме после реновации открыли двор с хоккейным кортом.