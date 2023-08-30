В Бугульме после реновации открыли двор с хоккейным кортом

В День республики и День города в Бугульме состоялось торжественное открытие территории, отремонтированной по программе «Наш двор», инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Глава Бугульминского района Линар Закиров и глава города-побратима Армавира Андрей Харченко побывали во дворе по адресу: ул. Алиша, 14, Якупова, 57, Ворошилова, 25, 27. Общая площадь дворовой территории — 32 тыс. квадратных метров. Здесь проживают более 1,5 тыс. жителей.

После капитального ремонта территория заметно преобразилась: уложили новое асфальтовое покрытие, сделали тротуары, а также установили игровые площадки и спортивный комплекс для юных бугульминцев.

Кроме того, появились новые скамейки, урны и столбы освещения. Благодаря поддержке города на территории двора отремонтировали хоккейный корт, благоустроили имеющуюся площадку со спортивными тренажерами.

«Уже совсем скоро все дворы Бугульминского муниципального района будут благоустроены. В этом году мы отремонтировали 32 дворовые территории. Приятно, когда активные жильцы высаживают цветы, занимаются озеленением территории. Я благодарю каждого за активность, за ваше неравнодушие. Пусть двор станет тем местом, где будет комфортно и безопасно, где будет удобно встречаться и проводить время. Мое пожелание одно — чтобы жители берегли все это!» — подчеркнул мэр Бугульмы.

Во время праздника наградили старших по дому, сотрудников управляющей компании, поблагодарили жителей за помощь в благоустройстве. Подарками отметили семьи, в которых недавно родились малыши, а также поздравили первоклассников.

Напомним, масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, делегация Армавира вместе с главой Андреем Харченко принимает участие в праздновании Дня Республики Татарстан и Дня города Бугульмы. Для гостей организована экскурсия по памятным местам, социокультурным объектам и предприятиям.

Также гости из Краснодарского края стали участниками туристической «Карты сокровищ». Для них автор проекта Артем Цокур организовал велоэкскурсию по историческому центру города.

«Мы поражены огромными территориями, бескрайними полями, исключительной природой. Посетили несколько предприятий, где люди занимаются наукой, инновационным производством. Очень впечатляет. Побывали на дне поселка в Карабаше, очень тепло нас встретили, замечательные люди. В очередной раз убеждаешься, насколько безгранична наша великая страна», — поделился впечатлениями председатель Армавирской городской думы Александр Поляков.

Сегодня вечером на праздновании дня рождения Бугульмы для бугульминцев выступят почетные гости — творческие коллективы из Армавира.